LUMC en Acurx Pharmaceuticals krijgen subsidie voor onderzoek nieuwe antibiotica

Health~Holland heeft ongeveer 500.000 dollar toegekend aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) om samen met Acurx Pharmaceuticals, Inc. het onderzoek naar nieuwe antibiotica-klassen te versnellen. Het LUMC zal bestuderen hoe remming van een specifiek eiwit de replicatie van resistente ziekteverwekkers tegenhoudt, aldus LUMC in een persbericht.

Resistente ziekteverwekkers

Met de verwachte resultaten wil Acurx versnelt antibiotica-kandidaten kiezen. Het doel is een verweer te hebben tegen resistente ziekteverwekkers. Dr. Wiep Klaas Smits, universitair hoofddocent van de afdeling medische microbiologie van het LUMC is verantwoordelijk voor het project. Ze werkt samen met dr. Meindert Lamers, universitair hoofddocent van de LUMC-afdeling Cel en Chemische Biologie.

Antiobiotica

Er is volgens Smits een alarmerende wereldwijde toename van micro-organismen die resistent zijn tegen meerdere antibiotica. Daarom voelen wetenschappers de noodzaak om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen die anders functioneren. Bijvoorbeeld door zich te richten op het DNA-replicatieproces van bepaalde soorten bacteriën. Een daarvan is Clostridioides difficile (voorheen Clostridium), wereldwijd een belangrijke oorzaak van sterfte en morbiditeit. In recente studies heeft een nieuwe antibiotica-kandidaat van Acurx Pharmaceutical, veelbelovende resultaten tegen de infectie met deze darmbacterie laten zien.

State-of-the-art

Smits licht toe: “Met behulp van de state-of-the-art infrastructuur die in het LUMC beschikbaar is, zullen we de structuur van PolC van verschillende antibioticum-resistente organismen kunnen karakteriseren. We zullen ook onderzoeken hoe de antibiotica-kandidaten van Acurx de activiteit van deze eiwitten remmen. Dit werk zal de weg vrijmaken voor het ontwerp van nieuwe geneesmiddelen in de toekomst.”