LUMC en Amsterdam UMC in Suriname voor kinderhartmissie

Een team van specialisten van het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) is in Paramaribo voor een kinderhartmissie. Het gaat om een samenwerking tussen CAHAL en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) dat levensreddende behandelingen biedt aan kinderen in Suriname. Die hoeven hierdoor niet naar het buitenland te reizen voor zorg maar kunnen behandeld worden in hun vertrouwde omgeving.