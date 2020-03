LUMC en UU starten Europees onderzoek naar coronaremmers

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Utrecht (UU) stappen in een Europees onderzoeksprogramma. Het doel is om geneesmiddelen te ontwikkelen die op korte en middellange termijn helpen het coronavirus te bestrijden.

Het internationale onderzoek maakt onderdeel uit van het project SCORE (Swift Coronavirus Therapeutics Response). Prof. dr. Eric Snijder van de afdeling Medische Microbiologie in Leiden coördineert vet onderzoeksproject. “SCORE gaat op zoek naar antivirale geneesmiddelen die op korte- of middellange termijn kunnen worden ingezet om patiënten te behandelen en de verspreiding van coronavirussen te beperken”, licht hij toe in een persbericht.

Combinatiebehandelingen

Het programma moet in de toekomst uitbraken van andere coronavirussen voorkomen, maar kan ook een bijdrage leveren aan de bestrijding van de huidige crisis. In de komende zes tot negen maanden willen de wetenschappers combinatiebehandelingen ontwikkelen coronapatiënten. Ze richten zich in eerste instantie op de beste antivirale opties die nu al voorhanden zijn. Het doel in om die op korte termijn verder te ontwikkelen voor klinische toepassing.

Virusremmers verbeteren

De onderzoekers gaan binnen het project ook bestuderen hoe bepaalde geneesmiddelen de vermenigvuldiging van het virus blokkeren en hoe het virus daar mogelijk weer aan kan ontsnappen. Dit om virusremmers steeds verder te kunnen verbeteren. Het onderzoek moet ook allerlei moleculair inzichten en infectiemodellen opleveren. Die informatie wordt wereldwijd ter beschikking gesteld aan belanghebbende onderzoekers van universiteiten en bedrijven.

Europees programma

De financiering komt vanuit het EU-programma Horizon 2020, waardoor 2,6 miljoen euro beschikbaar is. Een ander relevant onderzoeksproject dat onderdeel uitmaakt van hetzelfde programma is PREVENT nCoV-19, dat zich richt op het ontwikkelen van een vaccin.