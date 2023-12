LUMC en Zorg en Zekerheid sluiten meerjarencontract

Met de overeenkomst willen de partijen de toegang tot ziekenhuiszorg in de buurt borgen, de kwaliteit verhogen en de betaalbaarheid van de zorg bewaken. “Zorg en Zekerheid heeft nu met alle ziekenhuizen, huisartsen en de meeste wijkzorgorganisaties in de Leidse regio een meerjarige afspraak”, vertelt Ton van Houten, be van Zorg en Zekerheid. “Dat geeft onze verzekerden de zekerheid van de juiste zorg op de juiste plek. Voor de ziekenhuizen en andere zorgverleners betekent dit financiële rust en de ruimte om duurzaam te innoveren en samen te werken.”

Hoogcomplexe zorg

“Door deze afspraken kunnen we een gerichte bijdrage leveren aan onze brede maatschappelijke zorgdoelstellingen in samenwerking met partners in de regio en daarbuiten. Het LUMC, als academische motor, concentreert zich hierin vooral op de hoog complexe patiëntenzorg en het vergroten van kennis door het doen van wetenschappelijk onderzoek”, reageert LUMC-bestuurder Martin Schalij.

Een voorbeeld van ziekenhuiszorg waarop wordt samengewerkt, is acute zorg. “Onze artsen kijken wat een patiënt nodig heeft en besluiten op basis daarvan waar de patiënt het beste geholpen kan worden.” Eerder startte het LUMC met steun van Zorg en Zekerheid diverse initiatieven om de zorg anders in te richten. Zo werd The Box ontwikkeld, waarmee de arts patiënten op afstand digitaal in de gaten kan houden. De komende jaren zullen meer innovaties volgen. “Zo werken we gezamenlijk aan een oplossing voor de stijgende zorgvraag en de krappe arbeidsmarkt”, aldus het LUMC.