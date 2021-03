LUMC helpt longemboliepatiënt thuis te revalideren

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft samen met de Trombosestichting een nieuw longrevalidatieprogramma ontwikkeld. Het programma PE@home laat patiënt, arts en fysiotherapeut via een dashboard samenwerken.

Van de ruim 12 duizend mensen die jaarlijks met een longembolie te maken krijgen, houdt een groot deel langdurige fysieke en mentale klachten over. LUMC en de Trombosestichting willen dat met het nieuwe revalidatieprogramma voorkomen. “We gaan patiënten direct na de diagnose longembolie in hun thuissituatie activeren om te bewegen en gezond te leven, zodat ze sneller weer aan het werk zijn, minder vaak uitvallen en zich fitter voelen”, vat internist Erik Klok van het LUMC samen. “Hiermee willen we een groot verschil gaan maken”.

Dashboard

Het revalidatieprogramma, dat luistert naar de naam PE@home, laat patiënt, arts en fysiotherapeut op een laagdrempelige manier samenwerken aan een goede revalidatie. Daarbij maken ze gebruik van een speciaal ontwikkelde fietsergometer. De communicatie gaat via een dashboard waarop alle partijen de resultaten kunnen zien. Dat moet de patiënt dermate goed ondersteunen dat langdurige klachten en een langer en intensiever revalidatietraject voorkomen worden.

Verdere ontwikkeling van het project is mede mogelijk dankzij de steun van de VriendenLoterij, die 300 duizend euro aan het project schenkt. De onderzoekers gaan het programma de komende tijd wetenschappelijk toetsen en de landelijke uitrol en implementatie ervan voorbereiden.