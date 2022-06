LUMC lijdt opnieuw miljoenenverlies

Het LUMC lijdt voor het tweede jaar op rij een stevig verlies. Was het vorig jaar nog 54 miljoen euro, dit jaar gaat het om 17,2 miljoen euro. Dat staat in de jaarrekening over 2021.

Het LUMC is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen. De inkomsten zijn achtergebleven, terwijl de kosten alleen maar stijgen.

Tempo bezuinigingen omhoog

Volgens een bericht op de website van het LUMC is er “nog voldoende tijd om het tij te keren, maar de urgentie om te bezuinigen is hoog. Alle afdelingen leveren een flinke inspanning om de bezuinigingen te realiseren. Maar we zullen het tempo moeten opvoeren om snel en financieel gezond uit deze situatie te komen”.

Eigen vermogen LUMC

Het verlies van 17 miljoen euro heeft volgens CFO Jules de Vet voornamelijk impact op de spaarpot van het LUMC. “We hebben gelukkig nog een spaarpot. Maar met dergelijke verliezen leveren we daar ieder jaar op in. We moeten het roer omgooien om ervoor te zorgen dat we weer financieel gezond worden. Ook zullen we het tempo van de bezuinigen moeten verhogen.”

Meer bezuinigen?

Of het LUMC nu nog meer moet gaan bezuinigen dan de eerder genoemde 54 miljoen euro is nog onduidelijk. De Vet. “De ombuiging naar een financieel gezond LUMC zal langer duren dan we in eerste instantie verwachtten. We kunnen daarmee een aanscherping van de besparingsdoelen op dit moment nog niet uitsluiten.”

LUMC bezuinigt 47 miljoen euro

Alle afdelingen moeten bijdragen aan de bezuinigingen. Ze hebben hun plannen gemaakt en ingeleverd bij het ziekenhuisbestuur. Het LUMC heeft de plannen doorgerekend. Bij elkaar opgeteld leveren ze straks een besparing op van 47 miljoen euro. De besparingen komen niet alleen door minder geld uit te geven, maar ook door processen slimmer in te richten en te onderzoeken welke dienstverlening bij het LUMC past. Daarom is hiervoor ook een aantal jaar uitgetrokken, om deze processen goed te laten verlopen. Het tempo van de bezuinigingen moet wel omhoog. Mogelijk dat de nu ingediende plannen opnieuw bekeken moeten worden en dat er zo nodig andere keuzes gemaakt moeten worden.