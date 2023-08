LUMC lijkt de dupe van fraude met Brusselse subsidie

Het lijkt erop dat het LUMC slachtoffer is geworden van malversaties door het bedrijf Percuros B.V. uit Den Haag. Maar interne documenten die in bezit zijn van Omroep West laten ook zien dat controlesystemen in het ziekenhuis faalden.

LUMC

De problemen zitten bij personeel dat volgens de boeken gedetacheerd is geweest bij het LUMC. Met de nadruk op: volgens de boeken. De betrokken personen komen namelijk niet voor in de systemen van het Leidse ziekenhuis en er is niet te achterhalen wat ze er gedaan hebben. Dat staat in een brief van het LUMC aan Europa. De correspondentie is in het bezit van Omroep West.

Brussel

Het LUMC geeft in Brussel aan volledig mee te werken aan het onderzoek naar de vermeende fraude. Het ziekenhuis doet ook geen zaken meer met Percuros en wil het onderzoeksgeld terugbetalen als Brussel dat vraagt. Om hoeveel geld dat gaat is nog niet bekend, maar het kan in de miljoenen lopen.

Rechtszaak

Bureau Percuros moet het LUMC nu harde schijven en documenten teruggeven over de projecten. Dat bleek dinsdag uit de uitspraak van de rechter in een kort geding, dat werd aangespannen door het LUMC tegen Percuros B.V.

Een externe commissie heeft de opdracht gekregen om de inrichting, aansturing en controle van projecten in het LUMC te beoordelen en daarover advies te geven. Mede daarvoor wil het LUMC de geëiste stukken ook hebben. Tijdens de behandeling van het kort geding kwam de gedaagde partij niet opdagen. (Skipr / ANP)