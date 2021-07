Om de financiële basis op orde te krijgen, moet het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dit jaar 24 miljoen euro bezuinigen. Dit loopt tot 2023 op tot totaal 54 miljoen euro. “We moeten met elkaar belangrijke keuzes maken om onze inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te krijgen”, aldus rvb-lid Kim Smit.

Het LUMC sloot 2020 met een negatief resultaat van 22 miljoen euro af. “Deze negatieve resultaten kunnen we niet meer compenseren met groei of met meevallers, zoals we dat de afgelopen jaren wel konden doen”, aldus het ziekenhuis.

Minder budget

Het ziekenhuis krijgt structureel minder budget voor het opleiden van artsen en het doen van onderzoek. Door een andere landelijke verdelingssystematiek komen er minder opleidingsplaatsen voor het opleiden van artsen tot specialist vrij. Ook moet het ziekenhuis op basis van het Hoofdlijnenakkoord een groot deel van de extra kosten van dure medicijnen zelf betalen. “We gaan daarom vanaf nu andere keuzes maken en besparingen anders aanpakken. Natuurlijk hadden we het graag anders gezien, want deze bezuiniging komt op een beroerd moment”, aldus Smit. Zo is het ziekenhuis net op adem aan het komen van de covid-zorg.

Besparingsprogramma’s

Het meeste budget gaat in de zorg, het onderwijs en onderzoek naar personele zaken. Sinds 1 mei wordt het aannameproces van nieuwe medewerkers daarom strenger onder de loep genomen, verpleegkundig personeel uitgezonderd. Daarnaast wordt de inhuur van tijdelijk externe expertise geminimaliseerd en staan er diverse verbeterthema’s op de planning, die tot een LUMC-breed meerjarig besparingsprogramma moet leiden. Daarin zal de focus liggen op het verbeteren van processen, portfoliokeuzes en het slimmer inrichten van ondersteunende diensten als IT en logistiek.