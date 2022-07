LUMC monitort realtime medische apparatuur

Dat meldt LUMC op 28 juli. De gebruikers in het ziekenhuis weten vaak niet wat de limiet is van een apparaat. Goede monitoring kan helpen om dat inzichtelijk te maken en op tijd actie te ondernemen. Als er iets fout gaat, slaat het systeem alarm en krijgt de gebruiker een bericht. Maar door nauwkeurig en realtime apparaten te volgen, kan dat juist worden voorkomen. De afdeling IT van LUMC heeft voor elk apparaat de grenswaarden van levensduur en prestaties ingesteld. Zo krijgen gebruikers ook meldingen als een apparaat te lang aan staat of te warm wordt.

Servers

Voor de realtime monitoring gebruikt het ziekenhuis het Paessler PRTG-systeem dat gekoppeld is aan het ziekenhuisinformatiesysteem HiX. Zo worden nu bijna tweeduizend servers gevolgd, waaronder enkele tientallen medische apparaten. Dat is nog maar een fractie van het totaal aantal apparaten. De komende jaren wil het ziekenhuis uitbreiden naar alle apparatuur en bijbehorende processen. Daarmee zou het LUMC het eerste ziekenhuis in Nederland worden dat alles realtime monitort.