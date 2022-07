LUMC opent laagdrempelige one-stop-shop SOA-zorg

Dat meldt LUMC op 25 juli. De nieuwe SOA-kliniek is een initiatief van arts-microbioloog in opleiding Bas Mourik. Het idee is dat jongeren na één bezoek zowel het consult, de diagnostiek als de behandeling achter de rug hebben. In de kliniek werken een verpleegkundige en een laborant. Zij kunnen per dag zo’n vijftien tot dertig jongeren helpen.

Regie

Jongeren hebben zelf regie over het traject. Zij kunnen een gratis een online consult starten. Dan doorlopen ze een vragenlijst – zodat ze intieme onderwerpen niet direct met een zorgverlener hoeven te bespreken – en kunnen foto’s van hun mogelijke SOA uploaden. Die worden door een dermatoloog van het LUMC bekeken en beoordeeld. Na afloop van het e-consult krijgt de jongere direct een persoonlijk advies en kan kiezen of een testpakket wordt thuisbezorgd of dat hij of zij langskomt in de kliniek. Als daar een SOA wordt vastgesteld, kan er direct een juiste behandeling worden gestart.

De one-stop-shop SOA-kliniek is onderdeel van het project Zinnige Infectie Zorg (ZIZ), dat in 2018 is gestart in samenwerking met zorgverzekeraar CZ en GGD Haaglanden. Patiënten betalen voor het traject een eigen bijdrage van 25 euro.