LUMC verzamelt data via app COVID Radar

De COVID Radar verzamelt gegevens over klachten en gedrag van de gebruikers. Het doel van de app is om een goed en actueel beeld te krijgen van hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt. De onderzoekers willen achterhalen wie de risicogroepen vormen, wat het effect van social distancing is en hoe de zorgvraag te voorspellen is. LUMC richt zich in eerste instantie op de eigen regio, maar stelt landelijke data beschikbaar aan andere medische instanties en onderzoekscentra.

Vragenlijst

Gebruikers van de app vullen regelmatig, liefst dagelijks, een vragenlijst in. De vijftien vragen gaan over gezondheid en gedrag. Participanten kunnen vervolgens op een kaart van Nederland per postcodegebied zien wat andere deelnemers in de loop van tijd antwoordden. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen, belooft LUMC. De gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard.