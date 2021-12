Luscii biedt ziekenhuizen drie maanden gratis thuismonitoring aan

Behandelingen van patiënten met kanker worden door de heftige opleving van het coronavirus regelmatig uitgesteld. Ook vinden veel kankerpatiënten (met een vaak verzwakt immuunsysteem) het op dit moment niet fijn om naar het ziekenhuis te moeten voor controles. Voor beide groepen patiënten kan thuismonitoring een uitkomst zijn, zegt Luscii. Om dat te faciliteren, stelt het bedrijf ziekenhuizen in staat de komende periode gratis gebruik te maken van zijn tool voor thuismonitoring.

Begeleiding

Het programma is ontwikkeld in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Zorgverleners kunnen via een app hun patiënten thuis begeleiden. Via vragen en metingen houden de artsen op afstand vinger aan de pols. Daarnaast biedt de toepassing mogelijkheden om te communiceren, e-coaching voor zelfzorg en voorlichting. Daarbij maakt de applicatie gebruik van informatie van patiëntenplatform kanker.nl.

Evaluatie

Ziekenhuizen die mee willen doen, kunnen zich inschrijven via een speciale website en worden virtueel geholpen om de dienst snel op te starten. Na drie maanden is de gratis periode afgelopen en volgt een evaluatie en kunnen ziekenhuizen beslissen of ze al dan niet verder gaan met de dienst.