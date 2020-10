Luscii-CEO Dohmen wordt bijzonder hoogleraar Digitale transformatie in de zorg

De bijzondere leerstoel is ingesteld door de stichting VEROZ (Verenigde Ondernemers in de Zorg), dat als kenniscentrum zorginnovatie wil bevorderen. De benoeming past binnen de ambitie van de Open universiteit om een toonaangevende rol te spelen in de wetenschappelijke studie naar en onderwijs over de digitale omslag in de zorg. Het is de bedoeling dat Dohmen een sturende en stimulerende rol gaat spelen het onderzoek naar de effecten en implementatiemethoden van digitale zorg.

Meer dan leuke apps

Een digitale transformatie van de zorg vereist volgens Dohmen meer dan “alleen de inzet van leuke apps of slimme techniek”. De kersverse hoogleraar stelt dat er een wezenlijke transformatie nodig is in de manier waarop de zorg is georganiseerd en wordt bekostigd. “Het vraagt om een transitie van een productiemodel naar een on demand model.”

“Daarin neemt de burger of patiënt zelf veel meer verantwoordelijkheid”, aldus Dohmen. “Met de zekerheid dat zorg op exact het juiste moment beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Bestaande organisatiestructuren moeten worden doorbroken om te voorkomen dat digitale zorg ‘bovenop’ het thans bestaande zorgaanbod komt.”

Innovatief leiderschap

Dit vraagt volgens Dohmen om meer kennis over de effecten van digitale zorg, om nieuwe samenwerkingsvormen en een adaptieve innovatie-cultuur. Dat zijn dan ook thema’s waar hij zich als hoogleraar mee gaat bezighouden, net als leidinggeven en ondernemen. “Innovatief leiderschap en ondernemerschap binnen én buiten de bestaande zorg kan helpen dat mogelijk te maken.”

Inspireren

Dohmen: “Ik kijk ernaar uit om onderzoek te doen dat kan helpen nieuw ondernemerschap binnen en buiten bestaande zorgorganisaties te ontwikkelen. Maar dat niet alleen. Ik wil graag de resultaten van mijn onderzoek en ervaring overdragen aan studenten in opleidingen aan de Open Universiteit, zoals de yOUrMBA en de nieuwe Master gezondheidswetenschappen. Zo wil ik mensen binnen- en buiten de zorgsector inspireren zelf aan de slag te gaan.”

De aanstelling gaat in op 1 oktober voor een periode van vijf jaar en heeft een omvang van 0,2 FTE. Dohmen, die in 2012 cum laude promoveerde op het thema e-health, gaat het hoogleraarschap combineren met zijn werk als CEO van van Luscii Healthtech en zijn lidmaatschap van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.