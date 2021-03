Luscii geeft medewerkers gratis vrije dag

‘Niet alleen was 2020 het jaar waarin ziekenhuizen, in Nederland en internationaal, mede gedwongen door de corona-uitbraak massaal zijn overgeschakeld op implementatie van digitale zorg op afstand, maar voor ons was het ook het begin van een veranderingsproces,’ aldus Dohmen in zakenblad Quote. ‘Tijdens de hele pandemie zijn we ons gaan aanpassen aan andere omstandigheden. We hebben afscheid genomen van ons fysieke kantoor, mede omdat iedereen toch thuis moest werken. Maar dat kantoor komt ook niet meer terug.’

Die extra dag vrij betekent dan ook echt vrij. Geen mails, geen telefoontjes, geen zakelijke berichtjes. Gewoon tijd voor jezelf. ‘En voor je familie,’ aldus initiatiefnemer Anne Pasdeloup. ‘Eigenlijk verzorgen we een harde knip tussen werk en privé. We zijn nu een paar weken bezig en afgelopen vrijdag kreeg ik een appje van een medewerker die vertelde net 1,5 uur gewandeld te hebben. Lekker zijn hoofd leeggemaakt. Dat is goed voor je cognitieve performance en ik was erg blij om dat te horen, want deze persoon is een echte workaholic.’