Luscii opent 500 virtuele bedden voor thuisopnames

‘Wettelijke maatregelen nodig om pgb-houders tegen fraude te beschermen’

Het persoonsgebonden budget (pgb) is voor veel mensen bij uitstek geschikt om de zorg te regelen die zij nodig hebben, maar het kan ingewikkeld zijn. Het zoeken naar hulp maakt pgb-houders kwetsbaar, voor fraude of slechte kwaliteit van zorg. Wettelijke maatregelen moeten pgb-houders tegen kwaadwillenden beschermen. Dat is te lezen in een onderzoeksrapport dat VWS naar de Tweede Kamer stuurde.