Luscii slaat vleugels uit naar Duitsland

Het medisch personeel van Essen University Hospital gaat een aantal patiënten met pneumonie op afstand monitoren. Deelnemende patiënten krijgen de Luscii-app, waarmee ze gegevens invoeren, zoals symptomen, vitale parameters en specifieke vragenlijsten. Het medisch personeel bewaakt de patiënten met behulp van de clinical engine van Luscii. Op basis hiervan kunnen ze gericht patiënten ondersteunen en met hen communiceren.

Digitalisering

Het doel van de Duitse pilot is om patiënten langer thuis van zorg te voorzien. Als de pilot succesvol blijkt, kan de technologie breder worden ingezet. “Essen University Hospital ziet digitalisering als een unieke kans om het ziekenhuis van de toekomst vorm te geven, met een duidelijke focus op de mens als patiënt en als medewerker”, zegt Jochen Werner, voorzitter van raad van bestuur en medisch directeur van Essen University Hospital.

Mijlpaal

Voor Luscii is de samenwerking een belangrijke mijlpaal voor toetreding tot de Duitse markt. “We zijn ervan overtuigd dat we de grote voordelen van Luscii nu ook in Duitsland kunnen laten zien”, aldus Daan Dohmen, oprichter van Luscii.