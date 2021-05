Luscii wint Europese prijs voor corona-app

Luscii telemonitoring is winnaar van de MedTech Award Prix Galien Excellence Covid-19. Dat heeft juryvoorzitter Marlies Schijven bekend gemaakt. Het Nederlandse zorgtechbedrijf deelt de prijs met het Hubrecht Instituut.

De prijs is uitgereikt voor de snelle ontwikkeling en opschaling van drie covid-gerelateerde thuismeetprogramma’s, die zorgverleners in staat hebben gesteld om effectiever het hoofd te bieden aan de pandemie, aldus de jury.



Een van deze projecten is een Corona Check-app die Luscii heeft ontwikkeld samen met het OLVG Amsterdam. Via de landelijk inzetbare app konden alle Nederlanders dagelijks hun gezondheidsgegevens invoeren, op grond waarvan zorgverleners konden bepalen wie er mogelijk besmet was. Naast Nederland maakten ook Ierland en verschillende Afrikaanse landen gebruik van de Corona Check-app.



Het tweede project ontwikkelde Luscii met het St. Antonius Ziekenhuis. Dankzij Covid-at-Home konden patiënten gemiddeld vijf dagen eerder naar huis. Dit programma wordt momenteel door 20 ziekenhuizen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk gebruikt.



Het derde project betreft een samenwerkingsverband met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Het gaat hierbij om een programma voor effectieve monitoring op afstand van patiënten met Long Covid.