LZR zet streep door ziekenfusie die niet weg wil gaan

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) heeft een streep gezet door de voorgenomen fusie met VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Of daarmee deze Limburgse ziekenhuisfusie definitief van de baan is, is de vraag. Een teleurgesteld VieCuri gelooft nog altijd in een samengaan. Ook scheidend LZR-bestuursvoorzitter Marja Weijers van LZR kan niet uitsluiten dat het scenario over een paar jaar weer ter tafel komt.

Het besluit van het LZR om de fusieplannen terug te draaien komt niet als een verrassing. In januari kondigde het ziekenhuis in Roermond een time out aan om voor de nieuwe raad van toezicht meer onderzoek te doen naar de in april 2019 overeengekomen fusie. De uitkomst van deze bezinningsperiode is dat het LZR zelfstandig verder gaat, maar wel de samenwerking met VieCuri “als voorkeurspartner op ziekenhuisniveau” wil continueren.

Regionale netwerken

“Op dit moment is fusie niet het beste scenario”, zegt Weijers. “Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, zie je dat de nadruk niet meer zozeer ligt op groter groeien en volumenormen, maar op regionale netwerken en de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. We willen ons daarom vooral richten op intensivering van de samenwerking in de regio met huisartsen, vvt en ggz.”

Verder kijken

Voor zover het samenwerking met ziekenhuizen betreft, wil het LZR verder kijken dan VieCuri. “Als je kijkt naar reumatologie in Limburg, dan moeten we misschien wel met alle ziekenhuizen in Limburg samen werken om het aanbod goed te houden. Maar daar is geen fusie voor nodig.”

Draagvlak

Weijers voert daarnaast aan dat er binnen het ziekenhuis geen unanieme steun was voor de fusie. “De ondernemingsraad adviseerde met goede onderbouwing negatief. De cliëntenraad en het verpleegkundig stafbestuur waren positief, maar met kritische kanttekeningen.”

Hobbel

Ook waren er volgens Weijers financiële voetangels. “Er liep nog een discussie tussen beide MSB’s over goodwill. Dat was een behoorlijke hobbel die nog genomen zou moeten worden. Daarnaast kwam het veronderstelde voordeel van het samenvoegen van de algemene ondersteunende diensten vooral bij VieCuri te liggen en bleken de ict-kosten van harmonisatie veel hoger te zijn dan we hadden bedacht.”

Zuur

IJsbrand Schouten, lid raad van bestuur VieCuri MC, met vestigingen in Venlo en Venray, noemt de beslissing van het LZR teleurstellend. “Als je zo lang ergens zo hard aan werkt in de volle overtuiging dat je eenzelfde visie deelt, dan is zo’n besluit zuur. We hebben maandag bericht gekregen, dus we zijn aan het verwerken wat hier nu precies achter zit.”

Gezocht

De door LZR gehanteerde argumenten zijn wat Schouten betreft in ieder geval ten dele “gezocht”. “Het argument dat de besparingen voornamelijk in VieCuri zouden vallen, klopt niet. Als de kostenbesparingen beperkt zijn, dan is dat omdat we bewust een conservatieve businesscase hebben opgesteld. En natuurlijk kost ICT-integratie altijd geld, maar op de langere termijn dalen de ICT-kosten juist, dus dat argument is bangmakerij. Wat het goodwill-probleem betreft; de dokters waren daar praktisch uit. Het LZR verwijst telkens naar twee rapporten, maar die hebben ze niet met ons gedeeld, dus de inhoud kennen wij niet.”

Begrip

Weijers zegt begrip te hebben voor de emoties bij het VieCuri. “Het VieCuri is erg teleurgesteld. Dat snap ik, dat zou ik zelf ook zijn, dus het zal even duren voordat ze weer enthousiast kunnen zijn.” Weijers gaat er evenwel vanuit dat deze teleurstelling geen invloed heeft op de lopende samenwerking. “Ik denk dat iedereen het even moet laten indalen. We werken op een aantal gebieden heel goed samen, dus ik ga er vanuit dat dat blijft bestaan.”

Basis

“Die samenwerkingen waren natuurlijk wel opgetuigd vanuit een geloof in fusie als eindstreep”, reageert Schouten. “Dus voor een duurzame samenwerking is nauwgezette afstemming van visie op zorg en strategie als ziekenhuis enorm van belang. Dat zal basis zijn van voortzetting samenwerking.”

Open gesprek

Bij alle fusieperikelen dringt zich de vraag op of het LZR voor VieCuri nog een betrouwbare partner is. “We zullen bestuurlijk hard moeten werken om elkaar weer te vinden en onze beelden van de buitenwereld moeten synchroniseren, want dat is een voorwaarde voor goede samenwerking”, stelt Schouten. “Als je horizontaal wilt samen werken, zul je een goed beeld moeten hebben van waar je met twee ziekenhuizen naar toe wilt, anders klapt die samenwerking vroeg of laat. Maar ik ga met de nieuwe bestuursvoorzitter voorzitter van LZR positief en open het gesprek aan over hoe nu verder, want de patiënt in Noord- en Midden-Limburg wil wel een antwoord.”

Antwoord

Dat antwoord kan wat Schouten betreft nog steeds in een woord worden samengevat. “Dat het LZR nu dit besluit heeft genomen vinden wij heel jammer, maar ik denk dat het tijdelijk is. Fusie is wat ons betreft nog steeds het antwoord op de uitdagingen waar de zorg in Noord- en Midden-Limburg voor staat.”

Preferred partner

Hoewel in de nieuwe koers van het LZR het accent ligt op verticale samenwerking, is ook in Roermond het hemd nader dan de rok. “Geen enkel ziekenhuis kan alleen bestaan”, zegt Weijers. “Wij willen graag met VieCuri als preferred partner verder. Als blijkt dat er de komende jaren heel veel samenwerking ontstaat, dan kan ik niet uitsluiten dat we over vijf jaar misschien zeggen: fusie is toch het beste.”