Maag Lever Darm Stichting heeft nieuwe directeur

Zij is vandaag gestart als directeur-bestuurder van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). Hiervoor was Croon drie jaar lang directeur Communicatie van het Erasmus MC. Ze volgt in deze functie Bernique Tool op, die in november afscheid heeft genomen als directeur van de MLDS.

De MLDS laat weten dat Croon beschikt over een groot en relevant netwerk en expertise op het gebied van strategische communicatie en beleidsbeïnvloeding. Als uitgever bracht zij diverse titels op de markt over het vakgebied, waaronder Het darmkankerlogboek (in samenwerking met de MLDS); De probioticarevolutie en het kinderboek Kars in de poepfabriek.

Viola Peulen, voorzitter van de raad van toezicht zegt erg blij te zijn met de komst van Croon. “We zijn ervan overtuigd dat zij met haar kennis, ervaring en verbindend vermogen de MLDS nog zichtbaarder kan maken, zodat we samen met alle medewerkers kunnen werken aan het voorkomen en behandelen van spijsverteringsziekten. We zien uit naar een vruchtbare samenwerking en wensen Mariël veel succes.”

Croon: “Mijn geschiedenis in de samenwerking met de MLDS gaat jaren terug. Ik vind het dan ook geweldig dat ik nu zelf, samen met alle collega’s, mag bijdragen aan de gezondheid van patiënten met een spijsverteringsaandoening. En aan een gezonde buik voor alle Nederlanders.”