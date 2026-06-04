Maagverkleining voor tieners met obesitas in basispakket

Een beperkte groep van enkele tientallen jongeren per jaar komt vanaf 26 mei 2026 in aanmerking voor een maagverkleining, vergoedt uit het basispakket. Dat concludeert het Zorginstituut. Het gaat om tieners met ernstig of zeer ernstig overgewicht bij wie het aanpassen van hun leefstijl en eetpatroon met een intensief traject niet genoeg helpt.

Het Zorginstituut oordeelde in 2012 dat jongeren niet in aanmerking komen voor deze behandeling. Er was toen onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit en veiligheid op de lange termijn. Inmiddels zijn er steeds meer positieve resultaten van bariatrische chirurgie bij volwassenen en is er meer kennis over de effectiviteit en veiligheid bij jongeren op de lange termijn. Daarom vroegen zorgprofessionals het Zorginstituut om een nieuwe beoordeling te doen.

Kleine groep

Alleen jongeren tussen 13 en 18 jaar die bijna uitgegroeid zijn, komen in aanmerking voor een maagoperatie, ofwel bariatrische chirurgie, meldt het Zorginstituut. Zij hebben dan al een leefstijlbehandeling gehad om een gezonder eetpatroon aan te leren en meer te bewegen. Bariatrische chirurgie, zoals een maagverkleining of bypass, is pas een optie als deze behandeling niet voldoende oplevert. De verwachting is dat 100 tot 150 jongeren per jaar in aanmerking komen voor een uitgebreid selectietraject. Daarvan komen ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar in aanmerking voor deze behandeling.

Preventie

In de periode tussen 1990 en 2024 is het percentage jongeren van 12 tot 17 jaar met obesitas gestegen van 1,4 procent naar 4,1 procent. Karin Timm, lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut: “We zien dat het aantal jongeren met overgewicht nog elk jaar stijgt. Dat is een probleem dat we als overheid en samenleving aan moeten pakken door prikkels weg te nemen en gezonde keuzes te stimuleren. Goed dat dit kabinet hier concreet werk van gaat maken met onder andere een suikertaks. Bij de groep jongeren die in aanmerking komen voor een maagoperatie bij obesitas is overigens veel meer aan de hand dan ‘te veel gegeten’. Je kiest niet zomaar voor een ingrijpende operatie die levenslange gevolgen heeft. Dan ben je echt ten einde raad.”