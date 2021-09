Maarten van Rixtel: Zo maak je de zorgprofessional weer dominant

De analyse van de grote problemen in de zorg is snel gemaakt, vindt Maarten van Rixtel, bestuursvoorzitter van vvt-instelling Sensire. “Er is minder personeel, de vraag neemt toe en de hoeveelheid geld is eindig. Dat gaat onvermijdelijk problemen opleveren. Dat dwingt tot een totaal nieuw perspectief, want met lapmiddelen red je het op termijn niet meer. Al hopen veel mensen nog altijd van wel.”

Digitale revolutie

Maak gebruik van de digitale revolutie, is wat Maarten van Rixtel betreft het advies. “De digitale wereld kenmerkt zich door schaalbaarheid, toegankelijkheid en een gepersonificeerde aanpak. Dat is precies wat je nodig hebt.”

Taxi-app Uber

Van Rixtel noemt de taxi-app Uber als voorbeeld. “Ik ben me ervan bewust dat het imago wat is afgebladderd, maar kijk nu eens hoe ze zich op de markt presenteerden. Ze waren een nieuwkomer, dus ze moesten klantvriendelijk zijn. Dat deden ze door naar de klant toe te komen. Doordat ze het voor iedereen mogelijk maakten om taxi te rijden, werd een enorm potentieel aan nieuwe rijders aangeboord. De klant maakte rechtstreeks contact, dus zonder centrale. En door het reviewsysteem selecteerden de slechte chauffeurs zich snel uit. Zeer efficiënt en klantvriendelijk.”

Hoog-laagbed

Iets vergelijkbaars staat Van Rixtel in de zorg voor ogen. “Nu nog ben je als zorggebruiker voor elke vraag aan een zorgverlener aangewezen op de organisatie waarvan deze deel uitmaakt. Ik schat dat meer dan de helft van de patiënten in de spreekkamer van een arts een vraag heeft die prima door een ander kan worden behandeld. En een hoog-laagbed in de thuiszorg wordt besteld door een wijkverpleegkundige, maar waarom? Als je weet waaraan zo’n bed moet voldoen, kan je dat als klant toch gewoon zelf regelen?”

Overbodige bankfilialen

De organisatie is door dit alles dominant, niet de zorgprofessional, en daarmee zijn bureaucratie en hoge kosten gegarandeerd. “Dat moet anders. Hoe precies, dat zullen we proefondervindelijk vaststellen. Maar ik wil voorkomen dat we in de zorg te laat zijn met ons aan te passen aan de digitale werkelijkheid, zoals de banken is overkomen, die allang hadden kunnen bedenken dat al die filialen niet meer nodig zijn, maar daar nog jaren aan vast hebben gehouden.”

Nieuw platform

Sensire gaat daarom rond 1 december met een nieuw, open platform van start. “We gaan het platform eerst gebruiken als ondersteuning voor de eigen medewerkers in de wijk. Als dat werkt willen we kijken of ook andere zorgorganisaties belangstelling hebben. Zo proberen we op een natuurlijke wijze te groeien en gelijktijdig inhoudelijk te ontwikkelen. Volgens mij is dat de enige manier om de grote uitdagingen waar we in de zorg voor staan het hoofd te bieden.”

15 en 16 november: Masterclass Organisatie van data analytics

In de snel veranderende wereld van nu is het meer dan ooit cruciaal om toegang te hebben tot de beste data. Het stelt u in staat gedegen beslissingen te nemen en adaptief te handelen.

Ontdek tijdens de tweedaagse Masterclass Organisatie van data analytics op 15 en 16 november elke strategische keuzes en organisatorische stappen essentieel zijn voor de succesvolle toepassing van data analytics. Maarten van Rixtel is een van de sprekers tijdens de masterclass.

Door Bert Bukman