Maasstad houdt met app COPD- en astmapatiënten uit ziekenhuis

Dat meldt het Maasstad op haar website. Longkankerpatiënten werken al langere tijd met de app. Alle patiënten geven via vragenlijsten in de app hun gezondheidstoestand door. Een algoritme bepaalt welke vragen de patiënt per keer moet invullen. De patiënt en de zorgverlener krijgen zo een beeld van de gezondheidstoestand. Een arts of verpleegkundige kan op tijd reageren als dat nodig is. Bovendien kan de patiënt via de app vragen stellen. Zo wordt de kans op een ziekenhuisopname van een patiënt kleiner en hoeven patiënten minder vaak naar de polikliniek voor controle, aldus het Maasstad.

Daarnaast krijgen patiënten de mogelijkheid om via zogenaamde ‘kenniskuren’ meer te leren over hun aandoeningen. Kenniskuren zijn online informatiepakketjes die een zorgverlener kan ‘voorschrijven’. Patiënten krijgen zo tips voor hoe zij met hun ziekte kunnen omgaan.