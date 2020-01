Maasstad maakt patiënt wegwijs in digitaal ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft een informatiepunt geopend waar patiënten terecht kunnen met vragen over het groeiend aanbod van digitale zorg. Het Informatiepunt zal in de toekomst worden uitgebreid met preventieve toepassingen, zoals interactieve voorlichting over voeding ter preventie van ziektes.

“Ik merk dagelijks dat een deel van onze patiënten moeite heeft om toegang te krijgen tot de digitale mogelijkheden”, zegt Iris Verberk, internist-nefroloog en Chief Medical Information Officer (CMIO) over het nieuwe Informatiepunt. “Dit is jammer, want ik zie de toegevoegde waarde hiervan bij patiënten die hier wel gebruik van maken.”

Om patiënten wegwijs te maken in het digitale ziekenhuis het ziekenhuis in Rotterdam nu in de centrale hal een Informatiepunt open gesteld. Patiënten krijgen onder meer uitleg over het digitale portaal Mijn Maasstad Ziekenhuis, via welk ze online hun medische gegevens kunnen raadplegen of afspraken en herhaalrecepten bekijken dan wel vragen stellen via een e-consult. Ook videobellen met de dokter behoort tot de mogelijkheden.

Wennen

In het Informatiepunt kunnen patiënten op tablets rondkijken in een nagebouwd patiëntenportaal én leren ze hoe een e-consult verstuurd moet worden. Ook is er informatie over chatten en videobellen met de dokter, iets dat al op een paar afdelingen in het Maasstad Ziekenhuis mogelijk is. Voor de echte starters is er hulp bij het installeren van of inloggen bij de DigiD app. “Zo kan iedereen langzaam wennen aan het digitale ziekenhuis en gebruik maken van alle ontwikkelingen die daarin voorhanden zijn”, aldus Iris Verberk.

E-health week

De opening van het Informatie valt -niet toevallig- samen met het begin van de E-healthweek 2020. Komende week is er in zorginstellingen door heel Nederland een keur aan digitale activiteiten, bedoeld om de bekendheid van en het draagvlak voor digitale zorg te vergroten.