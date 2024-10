Maasstad neemt afscheid van deel dbc’s in ‘Zorgcontract 3.0’

Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en Zilveren Kruis hebben een zorgcontract getekend voor drie jaar. Hierin staat passende zorg meer dan ooit centraal. “We nemen afscheid van de bekostiging per behandeling als basis voor het contract”, zegt Roland Eising, senior manager zorginkoop bij Zilveren Kruis: “Een majeure transitie. We hadden pittige gesprekken, maar zien allebei dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.”

Maasstad Ziekenhuis krijgt de komende drie jaar in dit Waardegedreven Zorgcontract 3.0 een lumpsum die niet meegroeit met de stijgende zorgvraag in de regio Rotterdam-Zuid. Deze aanneemsom is gelijk aan de zorgomzet over 2024. Bestuurder Sander Dekker van Maasstad Ziekenhuis: “Dit contract betekent dat we niet meer denken in behandelvolumes. Ons alternatief hebben we samengevat in zes doelen, waaraan kpi’s zijn gekoppeld.”

Marktaandeel mag niet dalen

De doelen gaan onder meer over dat het marktaandeel van Maasstad Ziekenhuis niet mag dalen en de zorg duurzaam, toegankelijk en van hoge kwaliteit blijft. Voorbeelden van afgesproken kpi’s: vermindering van de wachttijden, efficiënter gebruik van de IC’s, versnelling van hybride/digitale zorg en striktere triage op de SEH: “We gaan goed kijken wat er echt naar binnen moet en wat je kunt afvangen”, zegt Dekker: “In zijn algemeenheid: wat moet er in het ziekenhuis en wat kan ook daarbuiten.”

Eising: “We hebben voor enkele kavels, zoals poliklinieken, een aanneemsom afgesproken. Op andere gebieden gaan we sturen en daar zit een beloning aan vast. Zoals voor Samen Beslissen. Bijvoorbeeld bij reumapatiënten kijken of je dezelfde resultaten kunt behalen met goedkopere medicijnen, met lagere doseringen of door eerder te stoppen met medicatie.”

Niet op de oude manier

“We moeten het anders doen”, meent Eising: “Niet meer op de oude manier productie stimuleren. Dat heeft niet alleen met kosten te maken, we hebben ook gewoon de mensen niet meer om het op die manier te doen. Dus moet je bijvoorbeeld alleen mensen op de IC laten komen die er horen te zijn.”

Dekker: “De centrale vraag bij de totstandkoming van het Waardegedreven Zorgcontract 3.0 was: wat gaan we doen in deze tijden van dubbele vergrijzing en personeelstekorten? We willen voorkomen dat het systeem faliekant vastloopt. Dan moet je dus op een andere manier gaan werken en op een andere manier bekostigen.”

