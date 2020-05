Maasstad Ziekenhuis boekt plus van 9,5 miljoen euro

Het Maasstad Ziekenhuis heeft 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat van 9,5 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Peter Langenbach is tevreden met het resultaat, maar maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de lopende begroting.

“De winst viel met 9,5 miljoen euro ruim hoger uit dan begroot door scherp te sturen op hoge kwaliteit en lage kosten”, zegt Langenbach. De totale omzet bedroeg 323 miljoen euro, zo’n twee miljoen euro meer dan in 2018. Ook de winst viel een fractie hoger uit. Door het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen stijgt dit tot 96 miljoen euro, hetgeen zich door vertaald in een solvabiliteit van 29,6 procent. “De ambitie om financieel gezond te zijn, is daarmee ruimschoots gerealiseerd”, aldus Langenbach.

Bezorgd

Langenbach is niettemin bezorgd dat de financiële positie van het Maasstad onder druk komt te staan door de coronacrisis. De kosten in de eerste vier maanden van 2020 vallen hoger onder meer doordat er is geïnvesteerd in de testcapaciteit van het laboratorium van het ziekenhuis. Daarnaast is een deel van de capaciteit in het ziekenhuis niet gebruikt voor de reguliere zorg waardoor de omzet lager uitvalt. In een recent interview in Zorgvisie sprak Langenbach van een voorlopig negatief resultaat van drie miljoen euro over het eerste kwartaal, zonder adequate compensatie mogelijk oplopend tot ruim 20 miljoen euro.

Compensatie

Een passende compensatie is wat Langenbach betreft hard nodig de lopende begroting sluitend te krijgen en de afspraken met banken na te kunnen komen. Langenbach: “We willen verder blijven werken aan onze ambities en aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Er moet ruimte zijn om daarin te kunnen blijven investeren.”

Innovatieve afspraken

Naast een mooi financieel resultaat is 2019 ook ander opzicht een goed jaar geweest voor het Maasstad. Het ziekenhuis maakte naar eigen zeggen innovatieve afspraken met zorgverzekeraars voor de totale spoedeisende zorg. Niet het aantal medische handelingen of patiënten, maar de kwaliteit van zorg bepaalde de hoogte van de omzet. Dit heeft gezorgd voor kortere wachttijden, hogere patiënttevredenheid (8,1) en een verwaarloosbaar aantal ambulancestops. Bovendien is de samenwerking met de huisartsenpost (HAP) sterk verbeterd.