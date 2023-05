Maasstad Ziekenhuis breidt waardegedreven zorgcontract uit

Begin 2022 sloot het Maasstad Ziekenhuis een nieuw soort contract af met zijn grootste vier zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, CZ, VGZ en DSW. In eerdere contracten lag de focus op volume. Het ‘waardegedreven’ zorgcontract draait om het leveren van kwaliteit.

Zorginkoop

Via het ‘waardegedreven’ zorgcontract betalen zorgverzekeraars het Maasstad Ziekenhuis een vaste vergoeding voor zorg, onafhankelijk van het aantal uitgevoerde behandelingen. Daarnaast is er een prestatiebeloning afgesproken als bonus voor het behalen van doelstellingen, zoals bij de inzet van thuismonitoring. Patiënten hoeven dan niet extra naar het ziekenhuis te komen, want ze worden thuis goed in de gaten gehouden. Hierdoor ligt de nadruk op waarde toevoegen aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg.

Maasstad Ziekenhuis

Sander Dekker, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis: “Wij zijn blij dat we met meer verzekeraars soortgelijke afspraken hebben kunnen maken – afspraken die gaan over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en niet zozeer over de hoeveelheid zorg die wordt geleverd. Als ziekenhuis staan wij klaar voor onze patiënten met zorg die echt bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Dat nu meer zorgverzekeraars aansluiten bij de waardegedreven contracten, is een blijk van vertrouwen in onze aanpak. Daar zijn we trots op.”

Zorgverzekeraars

Voor zorgverzekeraars a.s.r., Menzis, Zorg & Zekerheid en ENO is deze contractvorm nieuw. Thomas Oremus, directeur zorg a.s.r.: “Deze manier van samenwerken zorgt er in de praktijk voor dat ziekenhuizen zich kunnen concentreren op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Dit komt ten goede aan de betaalbaarheid van de zorg en de aandacht voor patiënten.”