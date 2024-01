Maasstad Ziekenhuis sluit waardegedreven zorgcontracten met alle zorgverzekeraars

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft Maassstad Ziekenhuis met alle zorgverzekeraars waardegedreven zorgcontracten afgesloten voor 2024. Hiermee is niet het volume leidend (p maal q), maar kwaliteit. De tien zorgverzekeraars betalen Maasstad een vaste vergoeding voor alle zorg die het dit jaar verricht.

Foto: jd-photodesign / stock.adobe.com

“Hiermee ligt de nadruk op de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en niet op het aantal uit te voeren behandelingen”, meldt Maasstad Ziekenhuis. “We richten ons op het toevoegen van waarde aan de kwaliteit van leven van onze patiënten”, aldus bestuursvoorzitter Sander Dekker: “Niet alles wat medisch kan, moet.”

In de contracten met de verzekeraars is een ‘prestatiebeloning’ vastgelegd. Ze geven Maasstad een vergoeding voor specifieke resultaten op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid. Bijvoorbeeld: het altijd openhouden van de seh, verlaging van wachttijden en uitbreiding van digitale zorg. Ook zijn afspraken gemaakt over samen beslissen over de beste behandeling, met name in de laatste levensfase.

Meer waarde tegen minder kosten

“Kwaliteit van leven, dat is waar het in de ziekenhuiszorg om moet gaan”, aldus Dekker: “Niet behandelen om het behandelen. We zijn blij en trots dat alle zorgverzekeraars dit nu ondersteunen. We leveren meer waarde aan onze patiënten, tegen minder maatschappelijke kosten. We zetten ons in voor de juiste zorg op de juiste plek. Op die manier dragen we bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor onze patiënten.”

Betere gesprekken

De waardegedreven zorgcontracten dragen volgens Maasstad bij aan betere gesprekken tussen patiënten en zorgprofessionals, omdat met deze contracten de financiële prikkel vervalt om vooral productie te leveren. “Zo kan makkelijker samen worden besloten om zorg anders te organiseren, als dit beter past bij de wensen van de patiënt en de criteria van het ziekenhuis.”

Ilse Hoogervorst, regiomanager Zorginkoop Zilveren Kruis: “Voor onze verzekerden is het belangrijk dat we de zorg toegankelijk én betaalbaar houden. En waar mogelijk de kwaliteit verder verbeteren. En dat kan! Het is mooi te zien dat Maasstad Ziekenhuis dit met alle verzekeraars heeft kunnen afspreken om zo de noodzakelijke transformatie te realiseren.”