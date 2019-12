Maasstad Ziekenhuis onderzoekt kosten waardegedreven zorg

Het Maasstad Ziekenhuis Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) doen samen onderzoek naar de kosten van Value Based Health Care (VBHC), ofwel waardegedreven zorg. In dit kader is Angelique Weel-Koenders, reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis, benoemd tot bijzonder hoogleraar bij ESHPM.