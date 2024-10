Maasstad Ziekenhuis sluit 900 slimme infuuspompen aan op epd

Tot nu toe voerden zorgverleners wijzigingen in de loopsnelheid en dosering van medicatie of vocht handmatig in het dossier. Die handmatige registratie moest een collega daarna nog controleren. “Dit tijdrovende proces wordt nu geautomatiseerd”, aldus het Rotterdamse ziekenhuis.

Tijdswinst

De starttijd, stoptijd, type medicatie en wijzigingen in de loopsnelheid van de pomp worden continu bijgehouden en vastgelegd in het epd. “Dit verbetert de kwaliteit van onze registraties.” Zo kunnen zorgverleners de vochtbalans van een patiënt voortdurend goed monitoren vanuit één centrale plek. “Een eventuele wijziging in de toediening kan zo tijdig gedaan worden. Bovendien worden alle handelingen die uitgevoerd worden op de pompen zelf rechtstreeks geregistreerd in het epd.”

Verder zijn de infuuspompen via bluetooth te lokaliseren, waardoor in beeld is waar elke pomp zich bevindt. Daardoor zijn ze sneller te vinden.

Uitrol

De koppeling van de infuuspompen met het epd is afgelopen woensdag met de 60 pompen op de hartbewaking van start gegaan. Vervolgens gaan ook de andere afdelingen gefaseerd de pompen koppelen. Naar verwachting hebben begin 2025 alle 900 infuuspompen een directe koppeling met het patiëntendossier.