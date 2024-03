Maasstad Ziekenhuis zet ‘grote stap’ naar landelijke hybride zorg

Van de zeven Santeon ziekenhuizen is het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam het eerste ziekenhuis dat het digitale platform van Medisch Servicecentrum (MSC) in gebruik neemt. Via dit platform gaat het Maasstad Ziekenhuis behalve eigen patiënten ook patiënten van andere ziekenhuizen monitoren.

In de pilot wordt een groep astmapatiënten door het Maasstad Ziekenhuis gemonitord via dit platform. Het doel van de pilot is om met de andere Santeon-ziekenhuizen vervolgens ervaring op te doen in het gezamenlijk monitoren van patiënten via één platform.

Open platform

Het Maasstad Ziekenhuis zet met de pilot “een grote stap richting een open platform voor hybride zorg”, aldus een woordvoerder. Hiervan kunnen – naast de Santeon-partners – uiteindelijk ook andere ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen gebruik maken.

Twee vliegen in één klap

“Hoe leveren we met minder mensen, meer en betere zorg? Dat is de uitdaging waar we voor staan in onze vergrijzende samenleving”, aldus Sander Dekker, bestuurder van Maasstad: “We slaan twee vliegen in één klap. Voor patiënten is hybride zorg sneller en makkelijker, want je hoeft niet steeds naar het ziekenhuis te komen. Voor zorgverleners betekent het dat zij de ruimte krijgen voor complexere zorg en spoedzorg die ín het ziekenhuis moet plaatsvinden.”

Thuismonitoring

Met hybride zorg krijgt een patiënt digitaal zorg thuis als het kan, of zorg op locatie bij de zorgverleners als dat nodig is. Afhankelijk van hoe het met de gezondheid van de patiënt gaat, wordt gekeken welke fysieke zorg nog nodig is. De zorg vindt zoveel mogelijk thuis plaats, op het moment dat dit de patiënt het beste uitkomt.

Verpleegkundigen houden via het digitale platform van het MSC met thuismonitoring een vinger aan de pols bij patiënten. Patiënten doen zelf metingen en/of vullen vragenlijsten in die in het thuismonitoringscentrum binnenkomen. In het thuismonitoringscentrum beoordelen verpleegkundigen niet alleen de ingevulde data, maar reageren ook op vragen die patiënten via de app aan hen stellen.