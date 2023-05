Maasstad Ziekenhuis zet klinisch informatici in medische staf

Twee klinisch informatici treden toe tot de medische staf van het Maasstad Ziekenhuis. Het Maasstad Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland waar dit gebeurt.

Volgens het Maasstad Ziekenhuis zijn klinisch informatici een belangrijke schakel tussen zorg en ict. Ze zorgen ervoor dat het ziekenhuis voldoet aan wet- en regelgeving die geldt voor het aanbieden van digitale zorgtechnologie. Daarnaast verbeteren ze de digitale informatievoorziening en zorgtechnologie binnen de patiëntenzorg.

Versterkt samenwerking

De toetreding van de twee klinisch informatici versterkt volgens het ziekenhuis bovendien de samenwerking met de medisch specialisten. Dat is nodig om de technologie naadloos te integreren in de praktijk en verdere digitalisering van de zorg te realiseren.

Slimme sensoren

Projecten binnen het Maasstad Ziekenhuis waarbij de klinisch informatici al nauw betrokken zijn, zijn bijvoorbeeld de introductie van AI-software die IC-artsen ondersteunt in hun beslissing om patiënten op het juiste moment over te plaatsen naar een verpleegafdeling binnen het ziekenhuis. Ook werken zij aan de introductie van monitoring van patiënten in en buiten het ziekenhuis met slimme sensoren via een mobiele applicatie, bijvoorbeeld de slimme pleister.

Direct inspelen

De medische staf bestaat in de basis uit medisch specialisten van verschillende vakgroepen en heeft een belangrijke stem bij het bepalen van het beleid over de medische zorg en de organisatie. Door de klinisch informatici onderdeel te maken van de medische staf kunnen zij direct inspelen op de behoeften die er zijn bij de vakgroepen en meedenken over de zorg die het ziekenhuis fysiek en digitaal levert, zo stelt het Maasstad Ziekenhuis.

Groeiende zorgvraag

Het ziekenhuis zet digitale zorgtechnologie steeds meer in om de zorg toegankelijk te houden voor patiënten in verband met de groeiende zorgvraag.