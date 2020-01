Maastricht UMC+ biedt nieuwe aanpak van beddenproblematiek

Vanaf heden biedt een afdeling in het Maastricht UMC+ plaats aan ouderen die wachten op een plek in een verpleeghuis. Het ziekenhuis neemt samen met zorginstelling Envida het initiatief om iets te doen aan de verkeerde beddenproblematiek. De nieuwe opvang is onderdeel van de al bestaande doorstroomafdeling ‘De Schakel’, meldt Maastricht Nieuws.

Ouderen moeten soms noodgedwongen wekenlang in het ziekenhuis wachten op een plaats in een verpleeghuis. Hierdoor zijn er minder bedden beschikbaar voor patiënten die een medische behandeling nodig hebben. Deze wachtende ouderen zijn zelf juist beter op hun plaats in de huiselijke omgeving van De Schakel, waar meer aandacht is voor activering, zo laat Maastricht Nieuws weten.

Uitbreiding

De Schakel bestaat sinds maart 2019 en biedt plaats aan ouderen die na een bezoek aan de eerste hulp of huisartsenpost niet naar huis kunnen, totdat daar ondersteunende zorg voor is geregeld. Het initiatief wordt nu uitgebreid met elf plekken voor een nieuwe doelgroep, namelijk ouderen die wachten op een verpleeghuisopname.

Samenwerking

Hoewel De Schakel in het Maastricht UMC+ is gevestigd, wordt de zorg geleverd door zorgprofessionals van Envida. De voorziening is een samenwerking tussen het Maastricht UMC+, Envida, Maastricht UMC+ Herstelzorg, ZIO, zorgverzekeraars VGZ, CZ en diverse andere zorgorganisaties.