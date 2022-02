Maastricht UMC+ eerste ziekenhuis met platina kwaliteitskeurmerk

Een team van dertien externe deskundigen onderzocht het kwaliteitssysteem van het MUMC+ tijdens de Qualicor-audit. Het gaat daarbij om zorgprofessionals uit andere Nederlandse en ook Vlaamse ziekenhuizen. In de audit stonden een aantal vragen centraal als: heeft de organisatie de risico’s in beeld? Hoe zijn de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening geborgd? Zijn de werkwijzen praktisch en uitvoerbaar? Hoe leren mensen binnen de organisatie?

Observatie en monitoring

De deskundigen beoordeelden door middel van observatie en monitoring de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Uit de observaties moest blijken of wat medewerkers van het MUMC+ beweren over kwaliteit, ook in de praktijk klopt. Daarnaast sprak het team met ruim veertig patiënten en een aantal verschillende medewerkers.

Qualicor

In 1999 was het MUMC+ in Nederland de eerste gezondheidszorginstelling die het kwaliteitskeurmerk van het NIAZ wist te behalen. Dit is de voorloper van Qualicor. Met het 2022 platina certificaat op zak zet het MUMC+ de lijn door met het transparant en onafhankelijk laten onderzoeken van de kwaliteitszorg in het ziekenhuis.

Conclusie

Ruim 2.000 normitems zijn getoetst. In het rapport staat de volgende conclusie: “Het MUMC+ voldoet aan de criteria op platina-niveau. Daarnaast heeft ook de dialyse haar accreditatiebewijs ontvangen en is het door de IGJ vereiste VMS 2018 zonder verbeterpunten goedgekeurd.”

Bestuursvoorzitter Helen Mertens van het MUMC+: “Onder dergelijke corona-omstandigheden een toetsing zo doorstaan met zo’n geweldig resultaat maakt mij ontzettend trots op onze medewerkers.”