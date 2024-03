Maastricht UMC+ in actie tegen kaalslag in Limburgs onderwijs

Het onderwijs in de provincie Limburg moet versterkt worden om een desastreuse kaalslag te voorkomen. Dat staat in een brandbrief van een coalitie met gemeenten, provincie, werkgevers- en werknemersorganisaties en het bedrijfsleven, waar Maastricht UMC+ zich bij heeft aangesloten.

Passende regelgeving en internationale oriëntatie zijn noodzakelijk om in Limburg kaalslag in het onderwijs te voorkomen en voldoende professionals op te leiden voor de krappe arbeidsmarkt. Dat is de boodschap van de brandbrief die de samenwerkende partijen aan de minister van Onderwijs en de Tweede Kamer sturen.

Maatregelen

De Limburgse partijen willen onder meer onderwijsfinanciering die krimpende opleidingen betaalbaar en in Limburg beschikbaar houden, maatwerk in wet- en regelgeving zodat onderwijsinstellingen internationaal talent in Limburg kunnen blijven verwelkomen en structurele ondersteuning van de samenwerking tussen het onderwijs en het regionale bedrijfsleven. Daarnaast pleiten ze voor een betere OV-infrastructuur in de regio en over de grens naar Duitsland en België. Ook structurele bekostiging van programma’s gericht op een Leven Lang Ontwikkelen staat in de brief genoemd als noodzakelijke maatregel.

Desastreus

“Het zou desastreus voor Limburg kunnen zijn als voor deze regio geen aanvullende maatregelen op een eventuele voorgenomen wetswijziging genomen worden”, zegt Helen Mertens, bestuursvoorzitter van Maastricht UMC+, in een toelichting. “Ik onderschrijf het beroep dat de onderwijsinstellingen op de beleidmakers doen volledig. Ook voor de academische zorg, medisch-wetenschappelijk onderzoek en innovatie in deze provincie is een florerende universiteit essentieel. Als elke regio telt, dan moet er voor Maastricht met de universiteit in het centrum van Europa, en voor de andere Limburgse kennisinstellingen maatwerk geleverd kunnen worden.”