Maastricht UMC+ stelt ervaren bestuurder voor een jaar aan

De benoeming gaat in per 1 januari en is voor periode van één jaar. Houtsma staat te boek als een zeer ervaren zorgbestuurder. Zo werkte hij eerder in onder meer het Radboudumc, het Zweedse Karolinska University Hospital, samenwerkingsverband Santeon en de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ). Meest recent stond hij aan het roer bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, waar hij eerder dit jaar zijn vertrek aankondigde.

Overgangsfase

Het MUMC+ heeft gekozen voor een tijdelijke invulling van de bestuurspost om snel het vertrek van Geraline Leusink op te vangen. “Tevens geeft het ruimte om in een overgangsfase goed te kijken naar het gewenste profiel van de definitieve bestuurder dat past in de nagestreefde bestuurlijke integratie tussen Universiteit Maastricht en MUMC+/azM”, laat het ziekenhuis verder nog weten.