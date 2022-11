Maastricht UMC+ voert ouderlijk gezag in bij medisch dossier kind 

Na het afronden van de pilot zal de functionaliteit voor ouderlijk gezag in 2023 via de routeringsvoorziening Toegang Verlening Service (TVS) beschikbaar komen voor alle zorgaanbieders.

Eerder geen controle

Ouders van patiënten hadden behoefte aan digitale toegang tot het medisch dossier van hun kinderen. Maastricht UMC+ vindt dat het inregelen van ouderlijk gezag hoort bij goede digitale zorg. In het verleden heeft het ziekenhuis zelf gekeken hoe ze ouders digitaal inzage konden geven in het medisch dossier van hun kinderen. Dat hebben ze toen niet doorgezet, omdat het ziekenhuis zelf niet nauwkeurig kon controleren of de ouder van de patiënt gezag heeft over de patiënt en dus wettelijk gezien toegang mag krijgen tot de medische gegevens. Eerder dit jaar kwamen de stukken pas bij elkaar om deze functionaliteit mogelijk te maken.

Artsen vinden het spannend

Volgens de projectleider van de pilot ouderlijk gezag in het Maastricht UMC+ Eric Edelman zijn er aardig wat medici die digitale toegang voor ouders tot het medisch dossier van hun kinderen best spannend vinden. “Dat geldt in het bijzonder voor de kindergeneeskunde: artsen krijgen te maken met kwetsbare gezinnen en gevoelige informatie. De arts heeft zich niet gerealiseerd dat wat hij of zij schreef in het medisch dossier nu ook gemakkelijker bij de patiënt en zijn of haar ouders terechtkomt. Voorheen konden ouders ook het medisch dossier van hun kind opvragen, maar digitale inzage via het patiëntenportaal is veel toegankelijker.”

Nieuwe stap

Daarom bestaat de pilot ouderlijk gezag volgens Edelman ook voor een groot gedeelte uit het winnen van vertrouwen: “Digitale zorg is de toekomst. De voorziening voor digitale inzage door ouders in het medisch dossier van hun kind is een nieuwe stap in de relatie met de patiënt.”

Centrale voorzieningen

De overheid werkt mee aan de pilot omdat de zorgsector de verplichting heeft om het hoogst breed beschikbare betrouwbaarheidsniveau te gebruiken voor de toegang tot medische gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat het bepaalde patiënten – zoals kinderen, maar bijvoorbeeld ook minder digitaal vaardigen – niet lukt om zelf in te loggen. Zij moeten zich digitaal kunnen laten vertegenwoordigen. Om ook deze patiënten toegang te geven tot de digitale dienstverlening, stelt de overheid de komende jaren centrale voorzieningen beschikbaar voor vrijwillige en wettelijke vertegenwoordiging.