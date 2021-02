Maasziekenhuis Pantein kiest voor digitale check op medicatie

Het systeem moet verpleegkundigen ondersteunen in het medicatieproces en hen in staat stellen medicatie digitaal te verifiëren aan het bed van de patiënt. Dat verhoogt de veiligheid en ontlast de verpleegkundige, zo is de gedachte. Afgezien van de laatste digitale check bij standaard-medicatie wordt MedEye ook ingezet om bij parenteralia de vereiste visuele dubbelcheck door een tweede verpleegkundige over te nemen.

“De kans op medicatiefouten vermindert”, is de overtuiging van bestuursvoorzitter Pauline Terwijn. “Bovendien vervangt MedEye grotendeels het vier-ogen principe en dat zorgt voor een vermindering van registratielast en werkdruk bij verpleegkundigen. Zij kunnen zich daardoor beter focussen op de directe patiëntenzorg.“