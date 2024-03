Maatregelen tegen hoogleraar LUMC na fraude

De maatregelen houden verband met de rol die Ossendorp speelde bij de geconstateerde fraude met Europees onderzoeksgeld. Er worden ook maatregelen voorbereid tegen een andere medewerker en iemand die inmiddels weg is bij het ziekenhuis. De top van het LUMC blijft grotendeels buiten schot, meldt Omroep West.

De raad van toezicht stelt in november een onderzoek in naar de rol van de leiding van het ziekenhuis bij de geconstateerde fraude. Dat gebeurt na een publicatie van Omroep West en Follow the Money. (ANP)