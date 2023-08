Magentazorg haalt milieucertificaat voor alle locaties

Het bronzen certificaat geeft aan dat er bij alle locaties sprake is van CO2-reductie, bevordering van circulair werken, terugdringing van medicijnresten in afvalwater, en creatie van een leefomgeving die de gezondheid van eenieder bevordert, zo laat de organisatie weten.

Toetsing

Magentazorg is in 2028 een samenwerking aangegaan met Milieu Platform Zorgsector (MPZ). Het platform heeft de Milieuthermometer Zorg ontwikkeld om de zorgsector te helpen verduurzamen en toetst jaarlijks de uitvoering bij zorginstellingen.

Alle locaties

Sinds de aansluiting bij MPZ is Magentazorg gecertificeerd op het bronzen niveau voor de locatie Zuyder Waert in Heerhugowaard. De ambitie is destijds uitgesproken om de Milieuthermometer Zorg voor alle locaties in te richten en voor alle locaties het bronzen certificaat te behalen. Dit jaar is opgegaan voor alle locaties en met een positief resultaat als gevolg. “We zijn heel trots op dit kwaliteitskeurmerk dat laat zien dat we systematisch, diep verankerd duurzaam handelen”, aldus Jerry Groenenwegen, manager facilitair en huisvesting bij Magentazorg.

Verduurzamen inkoopbeleid

Nu het bronzen niveau gehaald is, zal worden gekeken naar de mogelijkheden om het zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg te behalen. De eerste stappen hiervoor richten zich vooral op het verduurzamen van het inkoopbeleid.