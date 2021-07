Maker afgedankte ademtest: probleem ligt bij GGD

Interessant voor u

Dat meldt de NVOG, Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie, op 23 juli. De beroepsverenigingen maken zich al sinds 209 hard om de juridische positie van klinisch verloskundigen die onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog werken, te verduidelijken. Ze zijn blij dat nu eindelijk einde komt aan de onzekerheid. Kwaliteitsregister Het was de bedoeling om erkenning […]

Nieuws

Apotheken voeren actie na NZa-rapport over werkdruk

Onder de noemer #weslikkenhetnietlanger verzamelt de beroepsvereniging ervaringen over onder andere administratieve lasten, geneesmiddelentekorten, het afleveren van hulpmiddelen en de positie van de apothekersassistent in de wijk , zo schrijft Optima Farma. KNMP Begin juli publiceerde de NZa haar conclusies naar aanleiding van een verkennend onderzoek naar de apotheekzorg, dit naar aanleiding van geluiden over […]