Malafide pgb-bemiddelaar moet dik twee miljoen terugbetalen

De vrouw werd in augustus 2017 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ze had zich gepresenteerd als bemiddelaar voor diverse mensen bij de aanvragen van pgb’s. Ook voerde zij de administratie voor deze budgethouders en oefende ze de controle uit over hun bankrekeningen. Zonder medeweten van de budgethouders vervalste ze tussen 2007 en 2013 formulieren en diende deze in bij zorgverzekeraars. Daarna haalde ze de bedragen die de verzekeraars uitbetaalden van de rekeningen van de budgethouders.

Hoger bedrag

Nadat de veroordeling onherroepelijk was, berekende de officier van justitie dat de vrouw door deze fraude ruim 1,9 miljoen euro op illegale wijze buit zou hebben gemaakt. De rechtbank berekent dit op basis van de bewijzen in het strafdossier tot een hoger bedrag: namelijk 2,1 miljoen euro. Dit behaalde voordeel moet zij nu aan de Staat betalen.