Man die aanslag wilde plegen op vaccinatielocatie voor de rechter

De man werd afgelopen maart opgepakt op verdenking van een voorgenomen terreuraanslag op een coronavaccinatielocatie van de GGD. Beoogd doelwit was het voormalige stadhuis van Den Helder. De man zou plannen hebben gehad om met een vuurwerkbom een explosie te veroorzaken.

Politie en justitie kwalificeren de voorgenomen aanslag als een terreurdaad, omdat de verdachte heeft “beoogd om de bevolking ernstige vrees aan te jagen en economische en sociale structuren van het land te ontwrichten”.

Eerder werden op diverse plaatsen in het land al coronatestlocaties van de GGD doelwit van geweld. Bij een teststraat in Bovenkarspel ging begin maart een explosief af. Eind januari werd in Urk tijdens rellen een teststraat van de GGD in brand gestoken. In Hilversum werd een week later bij een teststraat vuurwerk met brandbaar materiaal eraan gevonden. (ANP)