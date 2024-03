Een 32-jarige man is donderdagavond opgepakt omdat hij in het Amsterdamse BovenIJ ziekenhuis een verpleegkundige met een steekvoorwerp zou hebben aangevallen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt de politie.

De man was op bezoek in het ziekenhuis in Amsterdam-Noord en weigerde te vertrekken, nadat de bezoektijd was verstreken. Hij ging in discussie met het personeel en viel daarna de verpleegkundige aan. De verpleegkundige raakte gewond.

De politie spreekt van geluk dat de verpleegkundige niet ernstig gewond raakte. “Dankzij het snelle optreden van het ziekenhuispersoneel en de beveiliging is de man overmeesterd.” (ANP)