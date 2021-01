Manager St. Antonius versterkt rvb Hoogstraat Revalidatie

Industrial engineer Mijland was de afgelopen vier jaar manager van de Zorgeenheid Long & Neuro bij St. Antonius Ziekenhuis. Ook was ze werkzaam bij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, dat in 2016 met het St. Antonius fuseerde. Eerder werkte ze voor het Erasmus MC en Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Naast manager is ze voorzitter van de raad van toezicht van Cardea.

Samenwerking

Bestuursvoorzitter Meijer is verheugd over de aanstelling van Mijland: “Met de komst van Kobien kunnen we onze strategische koers en de samenwerking in de regio verder versterken en ten uitvoer brengen. Samen werken aan onze centrale belofte: samen met onze revalidanten maken wij wat onhaalbaar lijkt, tóch mogelijk.”