Mannen gestoken bij huisartsenpost, vrouw wordt onwel en overlijdt

In en bij de huisartsenpost in het St Antoniusziekenhuis in Nieuwegein zijn in de nacht van zondag op maandag twee mannen neergestoken. Vlak daarna is een patiënte in de wachtkamer onwel geworden en overleden. De politie heeft een 30-jarige vrouw uit Zeist aangehouden voor het neersteken van de mannen. Of er een verband is tussen de steekpartij en de vrouw die onwel werd, wordt onderzocht.