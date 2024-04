Mannen in de zorg willen praten over de overgang

Ruim 80 procent van de werkende vrouwelijke zorgmedewerkers tussen 40 en 60 jaar blijkt last te hebben van overgangsklachten, waarbij ongeveer 64 procent aangeeft dat dit hun werk beïnvloedt. Met name door ongemakkelijke situaties, het na een werkdag langer herstel nodig hebben en minder werkplezier.

Niet louter een privékwestie

Volgens IZZ benadrukt dit het belang van praten over de overgang. Uit het onderzoek blijkt dat zowel mannen als vrouwen hiervoor openstaan. Een ruime meerderheid van zowel mannen (66 procent) als vrouwen (71 procent) beschouwt de overgang niet louter als een privékwestie en vindt deze levensfase relevant om op het werk te bespreken.

65 procent van de mannen praat al regelmatig met vrouwen in de overgang over de impact ervan op hun werk. Ook vindt 65 procent van de mannen dat overgangsklachten net zo goed met mannen als met vrouwen besproken kunnen worden. Slechts 23 procent geeft aan moeite te hebben om dit gesprek met collega’s aan te gaan, en bij 13 procent heerst er een taboe op dit onderwerp op het werk.

Onder de vrouwelijke respondenten geeft 36 procent aan dat er wel meer ruimte nodig is om de overgang openlijk te bespreken op de werkvloer. Organisaties kunnen hierin een rol pakken door dit onderwerp op de agenda te prioriteren en de gelegenheid om dit onderwerp te bespreken te faciliteren, stellen de onderzoekers.

Veel impact

Irene van der Fels, onderzoeker bij Stichting IZZ, is enthousiast over de bevindingen: “Het taboe mag er wat ons betreft ook echt van af. Veel vrouwen hebben te maken met een of meer overgangsklachten. In een sector waar veel vrouwen in de overgangsleeftijd werken, heeft dit veel impact. Ik hoop dat deze resultaten helpen om de effecten van klachten op het werk te bespreken. En samen met álle collega’s te zoeken naar manieren of aanpassingen in het werk. Dit helpt om het werk beter vol te kunnen houden én om het werkplezier te behouden.”

Opzet onderzoek

Het onderzoek van Stichting IZZ is uitgevoerd onder 508 respondenten, van wie 73 procent vrouw en 27 procent man. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 60,6 jaar. Van deze groep waren 292 respondenten momenteel werkzaam in de zorgsector, terwijl 8 respondenten aangaven momenteel niet te werken. Daarnaast gaven 208 respondenten aan niet meer werkzaam te zijn in de zorgsector.

IZZ richt zich op gezond werken in de zorg, onder meer met trainingen en verbetertrajecten, gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek. IZZ werkt samen met VGZ en CZ voor de IZZ Zorgverzekering, de verzekering voor zorgmedewerkers, afgestemd op het werk in de zorg. IZZ heeft ruim 380.000 leden, is opgericht en wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers in de zorg.