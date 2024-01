Mantelzorger kan andermans DigiD blijven gebruiken

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) staat mantelzorgers voorlopig toe om de DigiD van de persoon voor wie ze zorgen te gebruiken. Officieel mag dat niet, maar zo lang er geen goed toegankelijk alternatief is, gaat Van Huffelen mantelzorgers niks in de weg leggen als er sprake is van een handelingsonbekwame hulpbehoevende.

“Het is niet toegestaan dat een DigiD door een ander wordt gebruikt”, schrijft van Huffelen in antwoord op Kamervragen van het CDA. “Dit geldt voor iedereen. De aard van de vertegenwoordigingsrelatie, bloedverwant of niet, is hiervoor niet relevant.”

Goede bedoelingen

De demissionair staatssecretaris is overtuigd van de goede bedoelingen van de mantelzorgers. Bovendien zouden ze met een acuut probleem worden opgezadeld als de overheid het DigiD-gebruik gaat aanpakken. Daarom is daarvan voorlopig geen sprake.

Handelingsonbekwaam

Het gaat daarbij om handelingsonbekwame hulpbehoevenden die een wettelijk vertegenwoordiger hebben, benadrukt Van Huffelen. “Handelingsbekwame hulpbehoevenden moeten via DigiD Machtigen of anderszins hun mantelzorger machtigen, zodat deze mantelzorger met zijn eigen DigiD zaken kan doen namens de hulpbehoevende.”

De overheid werkt aan nieuwe systemen die uiteindelijk het probleem moeten oplossen. Wanneer alle overheidsdiensten op het nieuwe systeem zijn aangesloten, is onbekend.