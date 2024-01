‘Mantelzorgverlof slechts deel van oplossing verstoorde werk-privébalans’

Volgens de Arbo Unie zijn steeds vaker psychische klachten de oorzaak van ziekteverzuim en heeft die uitval vaak te maken met een verstoorde werk-privébalans. Bijvoorbeeld doordat mensen voor hun zieke partner of ouder zorgen. Weliswaar is er zorgverlof voor mantelzorg, maar dat is volgens de Arbo Unie vaak onvoldoende. Alzheimer Nederland ziet mantelzorgverlof slechts als een deel van de oplossing.

Mantelzorg bij dementie is een fulltime baan, gedurende lange tijd, vele jaren, stelt Alzheimer Nederland. De combinatie van mantelzorg met werk maakt het leven zwaar en tegelijk is het werk voor mantelzorgers ook een welkome afwisseling, blijkt uit eigen onderzoek van de organisatie. “Bovendien hebben we in Nederland naasten nodig als mantelzorgers, maar ook als werknemers. In het openbaar vervoer, in de supermarkt en in de zorg. En voor veel mantelzorgers zijn de inkomsten simpelweg niet te missen. Mantelzorgverlof is dus zeker één van de oplossingen. Maar niet altijd en niet voor iedereen”, zegt voorzitter Julie Meerveld.

Alzheimer Nederland roept werkgevers ook op om hun werknemers die mantelzorg bieden aan iemand met dementie beter te ondersteunen, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. “Denk daarbij aan (h)erkenning van mantelzorgers op de werkvloer, begeleiding en zo mogelijk flexibiliteit in werktijden. We pleiten daarnaast voor het inzetten van de casemanager dementie voor concrete adviezen en emotionele begeleiding. Voor mantelzorgers is deze persoonlijk begeleider een luisterend oor, een aanspreekpunt, en kan zo de druk verlichten.” (ANP)