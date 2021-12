Marc Blom volgend jaar weg bij Parnassia Groep

Interessant voor u

Medisch professional drukt stempel op Skipr99

Medisch professionals zijn dit jaar prominent aanwezig in de Skipr99, de lijst van meest invloedrijke personen in de zorg. Artsen, virologen en microbiologen hebben in de coronacrisis hun invloed aangewend om de opgave voor de gezondheidszorg in goede banen te leiden. Dat is in de lijst terug te zien.