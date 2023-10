Marcel Canoy in Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

Marcel Canoy is per 1 oktober 2023 voor 4 jaar benoemd tot lid van de Kwaliteitsraad, het adviesorgaan op het gebied van kwaliteit van zorg van Zorginstituut Nederland. Hij volgt Joris van Eijck op.

Canoy is hoogleraar gezondheidseconomie en dementie aan de VU Amsterdam. Daarnaast is hij werkzaam bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en bij Vilans. Eerder was hij 8 jaar lang lid van de Adviescommissie Pakket (ACP) van het Zorginstituut. Hij wordt “een brede en originele denker” genoemd met een helicopterview op het zorgveld.

Kwaliteit

De Kwaliteitsraad is een onafhankelijke raad van deskundigen op het gebied van kwaliteit van zorg. De raad adviseert het Zorginstituut over brede thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg in Nederland. Daarnaast bevordert de Kwaliteitsraad vanuit inhoud de verbinding met het veld en heeft het een wettelijke rol in de doorzettingsmacht van het Zorginstituut. Voor de Kwaliteitsraad ligt de essentie van kwaliteit vooral in het samen leren en verbeteren.